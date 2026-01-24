weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Rotary Merseburg wird 30 Jahre: Die Rotarier feiern Jubiläum mit einem neuem Projekt

Die Mitglieder des Clubs wollen ein neues Projekt in diesem Jahr in Merseburg umsetzen. Präsident Alexander Müller gibt einen Einblick in weitere Aktionen.

Von Melain van Alst 24.01.2026, 18:00
Alexander Müller ist Präsident der Rotarier im Saalekreis.
Alexander Müller ist Präsident der Rotarier im Saalekreis. (Foto: Melain van Alst)

Querfurt/MZ. - Seit nunmehr 30 Jahren ist der Rotary Club in Merseburg aktiv und unterstützt seitdem verschiedene Projekte in der Region. Anlässlich des Jubiläums hat sich der aktuelle Präsident Alexander Müller aus Querfurt mit den Mitgliedern für eine neue Aktion entschieden.