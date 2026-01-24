Die Mitglieder des Clubs wollen ein neues Projekt in diesem Jahr in Merseburg umsetzen. Präsident Alexander Müller gibt einen Einblick in weitere Aktionen.

Querfurt/MZ. - Seit nunmehr 30 Jahren ist der Rotary Club in Merseburg aktiv und unterstützt seitdem verschiedene Projekte in der Region. Anlässlich des Jubiläums hat sich der aktuelle Präsident Alexander Müller aus Querfurt mit den Mitgliedern für eine neue Aktion entschieden.