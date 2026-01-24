Die 16-jährige Lena Henke wollte unbedingt Tierpflegerin werden. In Dessau. Doch das war irgendwie nicht möglich. Nun hat sie eine Stelle gefunden. In Hessen.

Nach Absage aus dem Tierpark – Wie Dessau-Roßlau eine junge Auszubildende aus ihrer Heimat vertrieb

Lena Henke kann keine Ausbildung im Dessauer Tierpark machen. Sie geht nach Frankfurt.

Dessau/MZ. - Ihrem Traumberuf, Tierpflegerin zu werden, ist die Dessauerin Lena Henke einen großen Schritt näher gekommen. Sie hat ihren Ausbildungsvertrag in der Tasche. Allerdings nicht in Dessau, wo sie gern im Tierpark lernen wollte, sondern in Frankfurt/Main.