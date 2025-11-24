Der Dessauer Tierpark bildet keine Tierpfleger aus. Die 16-jährige Lena Henke will das nicht akzeptieren und schrieb an den Oberbürgermeister. Der blieb die Antwort allerdings bisher schuldig.

16-Jährige aus Dessau will Tierpflegerin werden - Warum die Stadt für eine große Enttäuschung sorgt

Lena Henke will im Dessauer Tierpark ihre Ausbildung machen, darf es aber nicht. Das will die junge Frau aber nicht kampflos akzeptieren und wendet sich daher an den Oberbürgermeister der Stadt.

Dessau/MZ. - Seit sie ein kleines Mädchen ist, steht für Lena Henke fest: Ich möchte Tierpflegerin in einem Tierpark oder Zoo werden. Und das am liebsten in ihrer Heimatstadt Dessau. „Ich lebe gerne hier“, begründet sie das.