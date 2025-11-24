Absage vom Tierpark Dessau 16-Jährige aus Dessau will Tierpflegerin werden - Warum die Stadt für eine große Enttäuschung sorgt
Der Dessauer Tierpark bildet keine Tierpfleger aus. Die 16-jährige Lena Henke will das nicht akzeptieren und schrieb an den Oberbürgermeister. Der blieb die Antwort allerdings bisher schuldig.
Aktualisiert: 24.11.2025, 14:23
Dessau/MZ. - Seit sie ein kleines Mädchen ist, steht für Lena Henke fest: Ich möchte Tierpflegerin in einem Tierpark oder Zoo werden. Und das am liebsten in ihrer Heimatstadt Dessau. „Ich lebe gerne hier“, begründet sie das.