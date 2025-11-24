In Wittenberg ist am Samstagabend ein 30-Jähriger von mehreren Personen angegriffen worden. Bei der Attacke mit einem messerähnlichen Gegenstand wurde er schwer verletzt.

Wittenberg. – Am Samstagabend ist in Wittenberg ein 30-Jähriger mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach hatte der 30-Jährige am Arsenal-Einkaufszentrum bemerkt, dass ihn eine unbekannte Personengruppe verfolgte. Gegen 18 Uhr habe die Gruppe den Mann in der Lutherstraße mit einem messerähnlichen Gegenstand attackiert.

Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei Verletzungen an der Hand und am Rücken. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Personen, die Hinweise auf die Personengruppe geben können, melden sich bei der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/6000-291 oder per Mail an [email protected].