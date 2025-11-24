Ein Kleinwagen rutscht bei Schnee und Glätte auf der Merseburger Straße in Halle in einen Einsatzleitwagen der Malteser. Fuhr der mutmaßliche Fahrer, angeblich ein Polizist, mit Sommerreifen?

War ein Polizeibeamter beteiligt? Auto mit Sommerreifen kracht in Malteser-Einsatzleitwagen in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Merseburger Straße in Halle ist es in der Nacht zum Montag zu einem Unfall gekommen. Gegen Mitternacht geriet ein Kleinwagen bei Schneefall auf der stadtauswärtigen Fahrspur ins Rutschen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Anschließend krachte das Fahrzeug in den Einsatzleitwagen des Malteser Hilfsdienstes.