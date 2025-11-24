weather bedeckt
  4. Sommerreifen bei Schnee? Polizist offenbar in Unfall mit Malteser-Wagen verwickelt

Unfall in Halle War ein Polizeibeamter beteiligt? Auto mit Sommerreifen kracht in Malteser-Einsatzleitwagen in Halle

Ein Kleinwagen rutscht bei Schnee und Glätte auf der Merseburger Straße in Halle in einen Einsatzleitwagen der  Malteser. Fuhr der mutmaßliche Fahrer, angeblich ein Polizist, mit Sommerreifen?

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 24.11.2025, 15:33
In der Merseburger Straße in Halle kam es in der Nacht zum Montag zu einem Verkehrsunfall. Bei Schnee und Glätte rutschte ein Kleinwagen offenbarn och auf Sommerreifen in ein Fahrzeug der Maltester. 
Halle (Saale)/MZ - In der Merseburger Straße in Halle ist es in der Nacht zum Montag zu einem Unfall gekommen. Gegen Mitternacht geriet ein Kleinwagen bei Schneefall auf der stadtauswärtigen Fahrspur ins Rutschen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Anschließend krachte das Fahrzeug in den Einsatzleitwagen des Malteser Hilfsdienstes.