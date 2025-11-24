Ehrennadeln, eine eigens entworfene Medaille und viel Anerkennung: Die TSG GutsMuths Quedlinburg sagt Danke. Wer für jahrzehntelanges Engagement und neue Ideen ausgezeichnet und welche neue Ehrennadel erstmals vergeben worden ist.

Beim Tag des Ehrenamtes der TSG GutsMuths Quedlinburg wurden 18 Ehrungen vorgenommen, die Laudationen übernahmen Vertreter des öffentlichen Lebens.

Quedlinburg/MZ. - Ohne Ehrenamt dreht sich auch bei der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg nichts. Um besonderes Engagement zu würdigen, hat der Verein im Jahr 2021 einen Tag des Ehrenamtes ins Leben gerufen, der in würdigem Rahmen gestaltet wird – diesmal mit Kammermusik und Tanzdarbietungen – und für den als Laudatoren Vertreter des öffentlichen Lebens eingeladen werden. „Wir haben uns damals entschieden, den Tag des Ehrenamtes alle zwei Jahre stattfinden zu lassen“, sagt Konrad Sutor, zu jener Zeit noch Vorsitzender des Vereins. Bei dieser besonderen Veranstaltung, die nach 2021 und 2023 nun zum dritten Mal stattfand, sind insgesamt 18 Ehrungen erfolgt.