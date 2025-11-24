In der Leopoldstraße in Köthen hat es vor zwei Wochen einen Angriff auf einen junge Frau gegeben. Nun hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Köthen/MZ. - Nach einem Angriff auf eine junge Frau in der Leopoldstraße vor zwei Wochen sucht die Polizei in Köthen den Fahrer eines schwarzen Kombis. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Montag mitgeteilt.

Die Tat hat sich nach Angaben der Polizei am Montag, 10. November, ereignet. Damals war eine 26-jährige Fußgängerin in der Leopoldstraße unterwegs und war gegen 8.45 Uhr auf einen Unbekannten getroffen. Der Mann war ihr auf dem Gehweg entgegengekommen, hatte sie mit Worten beleidigt, angerempelt und schließlich auf sie eingeschlagen. Äußerlich sichtbare Verletzungen trug die Frau nicht davon.

Der Täter wurde als kräftig, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und war mit einer blauen Jeans, einem grauen Kapuzenshirt und dunklen Schuhen bekleidet und hatte eine schwarz-blaue Sporttasche mit weißer Aufschrift dabei. Der Mann entfernte sich nach dem Vorfall in Richtung Lange Straße. Zuvor hatte allerdings ein schwarzer Kombi unbekannten Typs angehalten, der mit zwei Männern besetzt war. Der Fahrer soll den Unbekannten kurz angesprochen haben, ehe er dann weiterfuhr. Zu weiteren Ermittlungszwecken sucht die Polizei nun den Fahrer.

Der Fahrer des Kombi wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03496/4260 im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld zu melden.