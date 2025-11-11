1.700 Sportler in 15 Abteilungen, 70 Übungsleiter: Die TSG GutsMuths Quedlinburg lebt den Sport - und hat dabei mit der Harzsparkasse weiter einen Partner an der Seite. Wie sie den Verein unterstützt.

TSG GutsMuths Quedlinburg eröffnet Möglichkeiten für 1.700 Sportler - und hat weiter einen Partner

Auf dem neuen Counter, mit dem sich die TSG GutsMuths Quedlinburg künftig bei Veranstaltungen präsentieren kann, unterschreiben Sparkassenvorstand Haiko Elschner (l.) und Vereinsvorsitzender Frank Müller (r.) den Kooperationsvertrag.

Quedlinburg/MZ. - Knapp 1.700 Sportler sind bei der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg in 15 Abteilungen aktiv. Diese sind sehr vielschichtig, reichen etwa von der noch gar nicht so lange bestehenden Abteilung Bogenschießen, die aus allen Nähten platzt, bis zur Abteilung Basketball, in der es jetzt wieder eine Mädchenmannschaft gibt – die 18. im Spielbetrieb. „Wir stehen nicht nur für den Sport, sondern auch dafür, dass wir Wege eröffnen, Möglichkeiten eröffnen“, sagt Vereinsvorsitzender Frank Müller.