Weißenfels/MZ - Mit einem nicht zugelassenen SUV mit falschen Kennzeichen unterwegs, ohne gültige Fahrerlaubnis und obendrein unter Alkoholeinfluss: Mit mehreren Ermittlungsverfahren gegen ihn sieht sich nun ein 18-jähriger Ukrainer konfrontiert, den die Polizei am Montagabend in Weißenfels im Burgenlandkreis aus dem Verkehr gezogen hat. Die Beamten hatten den jungen Mann in seinem Jeep in der Naumburger Straße gestoppt, teilte das Polizeirevier am Dienstag mit. Vorausgegangen seien Hinweise von Zeugen, die den Wagen gemeldet hatten, weil dieser ohne Kennzeichen durchs Stadtgebiet gefahren sei. Wie sich bei der Kontrolle herausgestellt habe, waren an dem Fahrzeug zwar Kennzeichen angebracht gewesen, diese seien jedoch behördlich abgemeldet und hätten nicht zu dem SUV gehört. Der 18-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.