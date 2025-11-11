Ohne Ehrenamt wären viele Dinge im gesellschaftlichen Leben nicht denkbar. Das Deutsche Rote Kreuz hat beim Revierpionier-Wettbewerb mit einem Projekt gepunktet, dass die vielfältigen Bereiche zeigen soll.

Von Kita über Tiere bis Rettung: Wie das DRK in Weißenfels junge Menschen für freiwillige Tätigkeiten gewinnen will

Emily Hofmann, Yannik Straube und Sam Jacobi (v.l.n.r.) sind selbst ehrenamtlich tätig und wollen auch andere Leute dazu animieren. Dazu haben sie mit 22 anderen jungen Menschen aus der Region Ideen zusammengetragen, Interviews geführt und Fotos gemacht, aus denen Flyer und Plakate entstehen sollen.

Weissenfels/MZ. - „Vieles, was über das Ehrenamt läuft, wird für selbstverständlich gehalten, aber ist es nicht“, sagt Sabine Ganzer-Queval. Die pädagogische Mitarbeiterin der Freiwilligendienste des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für den Burgenlandkreis, Saalekreis und Mansfeld-Südharz zählt beispielhaft Einrichtungen der Region wie die Weißenfelser DRK-Kita „Südstadtknirpse“ auf, wo neben hauptamtlichen Erzieherinnen auch regelmäßig Ehrenamtliche mithelfen und beispielsweise mit den Kindern basteln.