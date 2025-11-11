Ehrenamt im Burgenlandkreis Von Kita über Tiere bis Rettung: Wie das DRK in Weißenfels junge Menschen für freiwillige Tätigkeiten gewinnen will
Ohne Ehrenamt wären viele Dinge im gesellschaftlichen Leben nicht denkbar. Das Deutsche Rote Kreuz hat beim Revierpionier-Wettbewerb mit einem Projekt gepunktet, dass die vielfältigen Bereiche zeigen soll.
11.11.2025, 18:00
Weissenfels/MZ. - „Vieles, was über das Ehrenamt läuft, wird für selbstverständlich gehalten, aber ist es nicht“, sagt Sabine Ganzer-Queval. Die pädagogische Mitarbeiterin der Freiwilligendienste des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für den Burgenlandkreis, Saalekreis und Mansfeld-Südharz zählt beispielhaft Einrichtungen der Region wie die Weißenfelser DRK-Kita „Südstadtknirpse“ auf, wo neben hauptamtlichen Erzieherinnen auch regelmäßig Ehrenamtliche mithelfen und beispielsweise mit den Kindern basteln.