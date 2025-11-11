Nachdem ein Baum auf das Bauwerk bei Löbersdorf gefallen war, wurde es gesperrt. Was die Brückenprüfung ergeben hat.

Nach Sturmschaden: Brücke über die Fuhne ist bei Löbersdorf und Cösitz wieder frei

Löbersdorf/MZ/uro. - Diejenigen, die auf schnellstem und kürzestem Weg von Löbersdorf nach Cösitz wollen, können aufatmen. Die längere Zeit für jeglichen Verkehr gesperrte Brücke zwischen den beiden Zörbiger Ortsteilen ist wieder freigegeben. Das hat Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mitgeteilt. Zugleich erinnerte er daran, dass der an der Brücke durch einen beim Sturm umgestürzten Baum entstandene Schaden zunächst eine lange Liste von Zuständigkeiten zutage gebracht hätte.