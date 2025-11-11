Gesundheitsversorgung in Sachsen-Anhalt Nächster Krankenhausplan wird Herausforderung: Minister Sven Schulze sucht Gespräch mit Dessauer Klinikum
Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, Wirtschaftsminister Sven Schulze, war zu Besuch im Städtischen Klinikum Dessau. Worum es bei den Gesprächen mit der Klinikleitung ging.
Dessau/MZ/HTH. - 2024 hatte Sven Schulze das Städtische Klinikum „nur“ als Wirtschaftsminister besucht. Diesmal kam er auch als frisch gewählter CDU-Spitzenkandidat für die Ministerpräsidentenwahl 2026 in Sachsen-Anhalt nach Dessau.