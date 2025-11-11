Aids-Hilfe feiert Jubiläum und blickt zurück auf die Veränderung einer Krankheit, die Entscheidung des Rates zur Moschee hinterlässt Spuren, Strafprozess wegen Betrugs in der Pflege vor dem Landgericht: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 11. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 11. November 2025: Aids-Hilfe hat sich verändert +++ Moschee-Votum im Rat +++ Prozess wegen Pflegebetrugs

6.29 Uhr – 35 Jahre Aids-Hilfe: So hat sich die Krankheit verändert

HIV und Aids sind Krankheiten, mit denen die meisten Menschen im Alltag nicht zu tun haben. Die Aids-Hilfe Halle/ Sachsen-Anhalt Süd ist trotzdem eine wichtige Anlaufstelle, nicht nur für Betroffene. Die Schwerpunkte der Arbeit haben sich in den vergangenen 35 Jahren deutlich verändert.

Stigma und Rechtsruck: Warum die Aids-Hilfe Halle weiter gebraucht wird

Denis Leutloff und Martin Thiele (rechts) bilden die Geschäftsführung der Aids-Hilfe Halle/ Sachsen-Anhalt Süd. (Foto: Isabell Sparfeld)

6.12 Uhr – Moschee: AfD scheitert im Rat deutlich

Der Stadtrat hat den Antrag der AfD zur Untersagung des Verkaufs weiterer Grundstücksflächen an das Islamische Kulturcentrum mit großer Mehrheit abgelehnt. Außer aus der AfD kamen jeweils eine Stimme für den Antrag aus der CDU von aus der Fraktion Hauptsache Halle. Was bedeutet die Entscheidung?

Kommentar zur Moschee-Debatte: Der Sonderstadtrat war unwürdig

Sonderstadtrat am Montag zum Thema Moscheeneubau in Neustadt. (Foto: Jonas Nayda)

5.58 Uhr – Anklage wegen Betrugs in der Pflege

Vorbei die Zeiten, in denen sie ein Paar waren. Die berufliche Beziehung aber hat gehalten. Sie war als Pflegedienstleiterin in einer von ihm betriebenen Senioren-Tagespflege in Teutschenthal (Saale) angestellt, inzwischen ist sie Geschäftsführerin. Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung ist gegen beide am Landgericht Halle ein Prozess eröffnet worden.

Betrug in der Pflege: Nun entscheidet das Landgericht Halle

Prozess eröffnet: Vor dem Landgericht Halle müssen sich ein Mann und eine Frau wegen Abrechnungsbetrugs in der Pflege verantworten. (Foto: dpa)

