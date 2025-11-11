Im Landespokal fordern die Amateure von Turbine Halle, DDR-Titelträger von 1952, die Profis des Halleschen FC. Welche besondere Geschichte die Vereine verbindet.

Als die Meistermannschaft von Turbine Halle zu Chemie Halle wechseln musste

Turbine Halle gewann 1952 die DDR-Meisterschaft. Zwei Jahre später mussten sich die Spieler dem SC Chemie Halle anschließen.

Halle/MZ - Das Viertelfinale im Landespokal zwischen Turbine Halle und dem Halleschen FC an diesem Samstag (13 Uhr/MZ.de) steht unter besonderen Vorzeichen. Nicht nur, weil es ein Stadt-Derby ist, ein Duell auch zwischen Freizeitkickern und Profifußballern. Es gibt auch eine bewegte Geschichte, die die Vereine verbindet.