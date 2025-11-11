Vor Derby im Pokal Als die Meistermannschaft von Turbine Halle zu Chemie Halle wechseln musste
Im Landespokal fordern die Amateure von Turbine Halle, DDR-Titelträger von 1952, die Profis des Halleschen FC. Welche besondere Geschichte die Vereine verbindet.
11.11.2025, 16:00
Halle/MZ - Das Viertelfinale im Landespokal zwischen Turbine Halle und dem Halleschen FC an diesem Samstag (13 Uhr/MZ.de) steht unter besonderen Vorzeichen. Nicht nur, weil es ein Stadt-Derby ist, ein Duell auch zwischen Freizeitkickern und Profifußballern. Es gibt auch eine bewegte Geschichte, die die Vereine verbindet.