Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Levi Räke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Ilsenburger doch noch revanchieren: In Minute 46 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Nick Schmidt erzielt.

1:1 für SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Maddox Liam Kegel (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Munzke, Schipp, Riemenschneider, L. Abel, Busch, Mai, F. C. Schmidt, R. F. Abel, Knochen, Festerling

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Kegel, Ilse, Wolff, Okunowski, Fischer, Räke, Manegold, Herbst, Abraham Maketh, Jülich

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25