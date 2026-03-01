Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III gelang dem Nachwuchs FC Landsberg ein 2:1 (1:1)-Triumph über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Landsberg/MTU. Landsberg – Bitterfeld-Wolfen: Nachdem der Nachwuchs FC Landsberg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Markus Giss (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte jetzt einmal Gelb ein (41.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Anthony Weygant den Ball ins Netz (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Nachwuchs FC Landsberg Kopf an Kopf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 45

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Landsberg sicherte (81.). Der Nachwuchs FC Landsberg sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Ludwig, Scheller (21. Weygant), Perll, Hirschel, Hellie (28. Gebhardt), Lorenz, Ketzel (79. Schmidt), Schneider

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Schröter (79. Marku), Kaziur, Seelig, Kozlowski, Seidel (46. Schlömer), Konicki, Hartung

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32