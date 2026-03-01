Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marius Ihbe mit einem Strafstoß für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Tyron Profis (36.) erzielt wurde.

36. Minute SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit VFC Plauen – 1:1

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG Union Sandersdorf steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Schnabel, Hamella, Exner (71. Farkas), Seifert, Walter, Mehnert (90. Jauck), Scheibe (81. Nakano), Sponholz, Brunner, Ihbe

VFC Plauen: Schulze – Profis, Kämpfer (63. Burdusudis), Winter, Tavares Ganime Bastos, Schubert, Michalek, Martynets, Wagner (79. Glaser), De Moura Beal, Hussain (63. Eichie)

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125