Wegen Tiefbauarbeiten in der Apoldaer Straße kommt es ab der kommenden Woche zu Änderungen bei zwei Buslinien. Wo die Linie 27 und die Linie 53 fahren und halten, um der Baustelle auszuweichen.

Wie zwei Buslinien in Halle einer neuen Baustelle ausweichen

Zwei Buslinien der Havag nehmen ab der kommenden Woche andere Routen. Grund sind Tiefbauarbeiten in der Apoldaer Straße.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Wegen Tiefbauarbeiten in der Apoldaer Straße kommt es ab der kommenden Woche von Dienstag, 18. November, bis voraussichtlich Freitag, 28. November, zu Änderungen im Linienverlauf der Buslinien 27 und 53. Das teilt die Havag mit. Die Baumaßnahme betrifft beide Fahrtrichtungen und führt zu Umleitungen sowie geänderten Haltestellenregelungen für beide Linien.

Die Buslinie 27 in Richtung Büschdorf fährt ab der Haltestelle Berliner Brücke über die Ersatzhaltestelle Helmut-von-Gerlach-Straße (Steig B), biegt links in die Fritz-Hoffmann-Straße ab und setzt die Fahrt über die Berliner Straße regulär nach Büschdorf fort. In Richtung Berliner Brücke verkehrt die Linie 27 ab der Haltestelle Apoldaer Straße/Birkhahnweg direkt über die Berliner Straße zur Haltestelle Berliner Brücke.

Linien 27 und 53 fahren auf diesen anderen Routen

Im Früh- und Spätverkehr in Richtung Büschdorf nehme die Linie 27 ab Haltestelle Grenzstraße/Nord die Route über die Fritz-Hoffmann-Straße und Berliner Straße, so die Havag. In der Gegenrichtung (Am Steintor) fahre sie ab Apoldaer Straße/Birkhahnweg über Berliner Straße, Helmut-von-Gerlach-Straße (Steig B), Reideburger Straße (Steig A) und Freiimfelder Straße bis zur Haltestelle Am Steintor.

Die Buslinie 53 in Richtung Apoldaer Straße fährt im Frühverkehr ab Berliner Brücke über Berliner Straße und Fritz-Hoffmann-Straße zur Ersatzhaltestelle Apoldaer Straße (Steig B).

Während der Sperrung kein Halt an Apoldaer und Suhler Straße

Nachmittags verläuft die Route ab Ersatzhaltestelle Apoldaer Straße (Steig A) über Fritz-Hoffmann-Straße zur Berliner Brücke und weiter Richtung Hauptbahnhof/ZOB.

Während der Sperrung entfallen die Haltestellen Apoldaer Straße (Steig A/B) und Suhler Straße (Steig A/B). Für die Linie 53 wurden in beiden Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen in der Fritz-Hoffmann-Straße/Ecke Apoldaer Straße eingerichtet. Die Linie 27 hält ersatzweise in der Helmut-von-Gerlach-Straße/Ecke Fritz-Hoffmann-Straße.