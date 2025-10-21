Mit einem neuen Bauabschnitt im Rahmen des Programms Stadtbahn Halle startet die Havag in der Dessauer Straße am kommenden Montag. Mit welchen Einschränkungen deshalb zu rechnen ist.

Die Arbeiten für die Stadtbahn in Halle sorgen für Einschränkungen im Bus- und Autoverkehr.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) beginnt am Montag, 27. Oktober, mit einem neuen Bauabschnitt im Rahmen des Programms Stadtbahn Halle in der Dessauer Straße. In diesem Abschnitt wird die Endhaltestelle umgebaut, wofür eine Vollsperrung der Wendeschleife erforderlich ist. Dies hat Änderungen für die Buslinie 25, den Ersatzverkehr SEV 1 sowie den Kfz-Verkehr in Richtung Tornau, Mötzlich und Gertraudenfriedhof zur Folge.

Was wird jetzt von der Havag gebaut?

Nach einer notwendigen Kampfmittelsondierung würden sämtliche Leitungen für alle Medien (Strom, Trink- und Abwasser, Beleuchtung, Telekommunikation) erneuert, heißt es von der Havag. Die Gleisanlagen und Haltestellen würden grundhaft ausgebaut und modernisiert.

Bereits fertiggestellt und für Fußgänger freigegeben ist der neu gebaute Gehweg in der Dessauer Straße zwischen Kornblumenweg bis zum Landrain, der nun genutzt werden kann. Die Fußgängerquerung befindet sich in Höhe Klopstockstraße.

Änderungen im Busverkehr der Havag

Im Bauzeitraum ist der durchgängige Fahrweg der Linie 25 zwischen den Haltestellen Mörikestraße, Frohe Zukunft, Mühlrain gesperrt. Es kommt zu Anpassungen im Linienverkehr. Diese berücksichtigten die Erreichbarkeit der Grundschulen je Schulbezirk sowie die Verbesserung durchgehender Reiseketten in Verknüpfung mit dem Straßenbahnverkehr, so die Havag.

Die Buslinie 25 verkehrt während der Bauzeit verkürzt zwischen Seeben über Trotha bis zur Haltestelle Mörikestraße (Zugang zur Grundschule Frohe Zukunft). Für Fahrgäste mit den Zielen Tornau, Mötzlich oder Gertraudenfriedhof steht die Weiterfahrt mit der Ersatzverkehrslinie SEV 1 ab der Ersatzhaltestelle Frohe Zukunft/Ecke Krokusweg zur Verfügung.

Umleitungen auch für den Autoverkehr

Die Buslinie SEV 1 verkehrt in Richtung Tornau/Mötzlich ab Gertraudenfriedhof über Landrain und die Ersatzhaltestelle Frohe Zukunft/Ecke Krokusweg (Zugang zur Grundschule Frohe Zukunft). Die Fahrpläne werden entsprechend angepasst.

Während der Sperrung wird der motorisierte Verkehr laut Havag wie folgt umgeleitet: Aus Richtung Stadtzentrum ab der Kreuzung Landrain über Bergschenkenweg - Mispelweg - Helmut-Just-Straße und zurück zur Dessauer Straße. Aus Richtung Tornau geht es über Helmut-Just-Straße - Gottfried – Keller-Straße - Bergschenkenweg - Landrain zurück zur Dessauer Straße.