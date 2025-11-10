In einer hitzigen Sondersitzung hat der hallesche Stadtrat am Montag beschlossen, dass die Stadtverwaltung der islamischen Gemeinde weitere Grundstücke verkaufen darf. Wer bei der Sitzung seinen großen Auftritt hatte und warum OB Vogt fehlte.

OB Vogt bleibt Abstimmung fern - Neue Moschee kann gebaut werden

Halle (Saale)/MZ. - Der hallesche AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue ist bekannt dafür, dass er auch bei vermeintlich kleinen kommunalpolitischen Entscheidungen eine gedankliche Verbindung zu Flüchtlingen herzustellen vermag. Selten sagt er dann etwas Positives über Migranten. Bei der Stadtratssondersitzung am Montag hatte er eine Steilvorlage und den vielleicht größten Auftritt seiner bisherigen Stadtratskarriere.