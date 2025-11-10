Geschäftsführer und Pflegedienstleiterin von Tagespflege und Pflegedienst aus dem Saalekreis müssen sich wegen Abrechnungsbetrugs verantworten. Warum das Verfahren für die Frau schon zu Ende ist.

Prozess eröffnet: Vor dem Landgericht Halle müssen sich ein Mann und eine Frau wegen Abrechnungsbetrugs in der Pflege verantworten.

Halle (Saale)/Teutschenthal/MZ. - Vorbei die Zeiten, in denen sie ein Paar waren. Die berufliche Beziehung aber hat gehalten. Sie war als Pflegedienstleiterin in einer von ihm betriebenen Senioren-Tagespflege in Teutschenthal (Saale) angestellt, inzwischen ist sie Geschäftsführerin. Zu seiner Firma gehört unter anderem auch noch ein in Halle ansässiger Pflegedienst. Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung ist gegen beide am Montag am Landgericht Halle ein Prozess eröffnet worden.