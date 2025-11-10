Beim HFC steht die Entscheidung über die Zukunft des Trainers an, ein Angriff auf einen Grünen-Politiker sorgt bei der Demo gegen die Buchmesse für Aufregung, Halle hat eine neue Kunstpreis-Trägerin: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 10. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 10. November 2025: HFC entscheidet über Schröder +++ Angriff auf Grünen bei Demo +++ Kunstpreis für Varady

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Montag, 10. November, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 7. November. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Montag in Halle:

7.03 Uhr – Drinnen beim „Seitenwechsel“

Und wie war es bei der Buchmesse selbst: Gar nicht so einfach reinzukommen als MZ-Reporter, berichtet Kollege Christian Eger: Draußen Protest, drinnen Gloria von Thurn und Taxis: Die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ findet erstmals in Halle statt – und will nicht mehr wissen, was rechtsextrem ist.

Rechte Buchmesse in Halle: Hart Steuerbord

Hinter Gittern: Eingang zur Halle-Messe am Wochenende. Innenaufnahmen von der Buchmesse wurden von der Veranstalterin nicht gestattet. (Foto: Willno/DPA)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Simon Ecker: Mettigel-Prozession statt rechter Buchmesse

6.51 Uhr – Veganer XXL-Mettigel als Hingucker

Vom veganen XXL-Mettigel bis zu Lesungen und Workshops: Das Wir-Festival in Halle vereinte Kreativität, Gemeinschaft und politische Botschaften. Was Teilnehmer und Organisatorinnen dazu sagen.

Riesiger veganer Mettigel sorgt für Aufsehen in Halle

Ein veganer Mettigel wird durch Halle getragen - an Kuriosität konnte der Workshop im Rahmen des Wir-Festivals nicht überboten werden. Doch auch er hatte einen Sinn. (Foto: Luisa König)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.36 Uhr – Wann entscheidet sich Robert Schröders Zukunft beim HFC?

Das Spiel gegen den SV Babelsberg am Freitagabend hat die Krise des HFC und die Diskussionen um Robert Schröder nicht beendet. Die MZ weiß, wann in der Trainerfrage die Entscheidung fällt.

Bleibt Schröder oder muss er gehen? So geht es beim HFC in der Trainerfrage weiter

Bleibt Robert Schröder Trainer des HFC? (Foto: Imago/Köhn)

Weiter geht es für den HFC in der Länderspiel-Pause im Pokal: Am Samstag, 15. November, 13 Uhr steht im Landespokal Sachsen-Anhalt im Viertelfinale ein Stadtderby mit Historie an: Turbine Halle gegen den Halleschen FC gibt es bei uns exklusiv im Livestream.

Im Landespokal Sachsen-Anhalt steht das Stadtderby Turbine Halle gegen Halleschen FC an. Mitteldeutsche Zeitung und Volksstimme übertragen im Livestream. -Anzeige- (Grafik: Dorna Masoumi)

6.27 Uhr – Buchmesse: Neonazi greift Grünen-Politiker an

Rund 700 Menschen haben am Samstag in Halle gegen die rechte Buchmesse demonstriert. Es kam zu Blockaden, Ermittlungsverfahren und einem tätlichen Angriff auf den Grünen-Politiker Sebastian Striegel. Der mutmaßliche Angreifer sei polizeilich bekannt.

Grünen-Politiker wurde bei rechter Buchmesse in Halle von mutmaßlichem Neonazi angegriffen

In Halle wurde am Samstag gegen eine rechte Buchmesse demonstriert. (Foto: Marvin Matzulla)

6.16 Uhr – Leander Gronem: Erst The Voice, jetzt Best Newcomer?

Er schreibt Songs über Umbrüche und produziert Musik für andere Künstler. Jetzt steht der Hallenser Leander Gronem im Bundesfinale des Wettbewerbs local heroes und könnte als „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ ausgezeichnet werden.

The Voice-Star Leander Gronem aus Halle jetzt für „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ nominiert

Leander Gronem arbeitet im Lichthaus Halle an neuen Songs – jetzt steht der Musiker im Bundesfinale von local heroes. (Foto: Hanna Schabacker)

5.58 Uhr – Dagmar Varady mit dem halleschen Kunstpreis ausgezeichnet

Am Freitagabend wurde zum 18. Mal der hallesche Kunstpreis im Literaturhaus verliehen. Mit der Ausstellung „Einunddreißig“ würdigt Halle die international bekannte Künstlerin und ihr medienübergreifendes Werk.

Kunst in Halle Dagmar Varady erhält den Halleschen Kunstpreis 2025

Karola Waterstraat, Vorsitzende des Kunstvereins (l.), sowie Oberbürgermeister Alexander Vogt und Vertreter der Saalesparkasse Marko Göpel (r.), überreichen der Künstlerin Dagmar Varady (2.v.l.) den Preis. (Foto: Luisa König)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.