Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbands hat den HFC für die Randale nach dem Derby gegen Leipzig bestraft. Was ein Verbandsfunktionär zum Urteil sagt.

Nach Urteil zur Randale: Dann würde es zur Blocksperre beim HFC kommen

Der Platzsturm nach dem Derby gegen Chemie Leipzig kostet den HFC.

Halle/MZ/FAB - Fast zwei Monate hat es gedauert, bis das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) sein Urteil gefällt hat. Jetzt steht das Ergebnis: 32.150 Euro muss der Hallesche FC für die Randale seiner Fans nach dem Derby gegen Chemie Leipzig zahlen. Davon können 12.860 Euro in sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen fließen. Gegenüber der MZ hat Till Dahlitz, Geschäftsführer des NOFV, das Urteil eingeordnet.