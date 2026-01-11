Niclas Stierlin verbrachte die Winterpause in Südafrika. Dabei kam es auch zu einer Frage, die sein Leben verändern wird.

Halle/MZ - Die Winterpause ist für die Profis des Halleschen FC vorbei, seit dem 5. Januar trainieren die Fußballer für die verbleibenden 15 Spiele in der Regionalliga. Geprägt ist die erste Vorbereitungswoche von Eis und Schnee.

Mittelfeldspieler Niclas Stierlin erlebte während seines Urlaubs zwischen den Jahren ganz andere Bedingungen. Der 25-Jährige erholte sich in Südafrika bei Sonnenschein. Und der nutzte die Zeit für die wichtigste Frage seines Lebens: Stierlin machte seiner Partnerin Josephine einen Heiratsantrag. Mit Erfolg: Das Paar hat sich verlobt.

Josephine hat den Moment via Instagram öffentlich gemacht. Stierlin machte den Antrag während eines Strandspaziergangs. Seit sechs Jahren ist das Paar liiert, der Fußballer hat die Hallenserin während seiner Zeit im Nachwuchs von RB Leipzig kennengelernt.