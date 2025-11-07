Das Germanistische Institut in Halle feiert 150. Geburtstag und blickt auf seine Geschichte. Der Büchnerpreisträger Lutz Seiler und die Dichterin Daniela Danz gratulieren.

HALLE/MZ. - Was haben Thomas Mann, Edgar Wallace, Rainer Maria Rilke und das Germanistische Institut in Halle gemeinsam? Eine Frage, die Susanne Voigt-Zimmermann am Ende ihres Grußwortes stellt. Weltruhm? Nein. Etwas Verführerisches? Kaum. Es ist die einfachste Lösung: Alle vier wurden vor 150 Jahren geboren.