  4. 150 Jahre Germanistik in Halle: So alt wie Thomas Mann

Das Germanistische Institut in Halle feiert 150. Geburtstag und blickt auf seine Geschichte. Der Büchnerpreisträger Lutz Seiler und die Dichterin Daniela Danz gratulieren.

Von Christian Eger 07.11.2025, 17:04
Gespräch im Löwengebäude: Lutz Seiler, Daniela Danz und Andrea Seidel (von links)
Gespräch im Löwengebäude: Lutz Seiler, Daniela Danz und Andrea Seidel (von links) (Foto: Uni Halle/Heiko Rebsch)

HALLE/MZ. - Was haben Thomas Mann, Edgar Wallace, Rainer Maria Rilke und das Germanistische Institut in Halle gemeinsam? Eine Frage, die Susanne Voigt-Zimmermann am Ende ihres Grußwortes stellt. Weltruhm? Nein. Etwas Verführerisches? Kaum. Es ist die einfachste Lösung: Alle vier wurden vor 150 Jahren geboren.