150 Jahre Germanistik in Halle So alt wie Thomas Mann
Das Germanistische Institut in Halle feiert 150. Geburtstag und blickt auf seine Geschichte. Der Büchnerpreisträger Lutz Seiler und die Dichterin Daniela Danz gratulieren.
07.11.2025, 17:04
HALLE/MZ. - Was haben Thomas Mann, Edgar Wallace, Rainer Maria Rilke und das Germanistische Institut in Halle gemeinsam? Eine Frage, die Susanne Voigt-Zimmermann am Ende ihres Grußwortes stellt. Weltruhm? Nein. Etwas Verführerisches? Kaum. Es ist die einfachste Lösung: Alle vier wurden vor 150 Jahren geboren.