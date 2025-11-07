weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. The Voice-Talent Leander Gronem aus Halle will Newcomer-Titel holen

Er schreibt Songs über Umbrüche und produziert Musik für andere Künstler. Jetzt steht der Hallenser Leander Gronem im Bundesfinale des Wettbewerbs local heroes und könnte als „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ ausgezeichnet werden.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 08.11.2025, 16:17
Leander Gronem arbeitet im Lichthaus Halle an neuen Songs – jetzt steht der Musiker im Bundesfinale von local heroes.
Leander Gronem arbeitet im Lichthaus Halle an neuen Songs – jetzt steht der Musiker im Bundesfinale von local heroes. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Im kleinen Tonstudio im Lichthaus sitzt Leander Gronem vor dem Bildschirm. Nebenan: ein Raum im Raum mit Mikros, Gitarren, Schlagzeug: alles bereit zur Aufnahme. „Im Moment ist Musik mein Hauptgeschäft“, sagt der 25-Jährige und lächelt.