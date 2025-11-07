Musik aus Halle The Voice-Star Leander Gronem aus Halle jetzt für „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ nominiert
Er schreibt Songs über Umbrüche und produziert Musik für andere Künstler. Jetzt steht der Hallenser Leander Gronem im Bundesfinale des Wettbewerbs local heroes und könnte als „Bester Newcomer-Act Deutschlands“ ausgezeichnet werden.
Aktualisiert: 08.11.2025, 16:17
Halle (Saale)/MZ. - Im kleinen Tonstudio im Lichthaus sitzt Leander Gronem vor dem Bildschirm. Nebenan: ein Raum im Raum mit Mikros, Gitarren, Schlagzeug: alles bereit zur Aufnahme. „Im Moment ist Musik mein Hauptgeschäft“, sagt der 25-Jährige und lächelt.