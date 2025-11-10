„Ich bin sehr, sehr traurig“ Aussortiert vom Bundestrainer: Mit einem Anruf endete die große Nationalteam-Karriere von Romy Bär
Romy Bär war über Generationen hinweg ein Aushängeschild des deutschen Nationalteams. Die Heim-WM war ihr letzter großer Traum. Der ist geplatzt. Wie die Kapitänin des Syntainics MBC damit umgeht.
10.11.2025, 10:00
Halle/MZ - 17 Jahre, 105 Länderspiele, 1.005 Punkte. Eine Nationalteamkarriere über Generationen hinweg, die selbst durch eine Schwangerschaft nicht endete. Einzigartig.