  4. „Ich Bin Sehr, Sehr Traurig“: Mit diesem Anruf endete die große Nationalteam-Karriere von Romy Bär

Romy Bär war über Generationen hinweg ein Aushängeschild des deutschen Nationalteams. Die Heim-WM war ihr letzter großer Traum. Der ist geplatzt. Wie die Kapitänin des Syntainics MBC damit umgeht. 

Von Fabian Wölfling 10.11.2025, 10:00
Romy Bär debütierte 2008 für das Nationalteam, 105 Länderspiele hat sie absolviert.
Halle/MZ - 17 Jahre, 105 Länderspiele, 1.005 Punkte. Eine Nationalteamkarriere über Generationen hinweg, die selbst durch eine Schwangerschaft nicht endete. Einzigartig.