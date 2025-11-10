Wolfgang Ischinger und Marek Prawda sind die Gäste beim ersten Diplomatischen Salon in der Leopoldina in Halle. Es geht um den Mauerfall, aktuelle Krisen und Genschers Geist.

Im Podium bei Diplomatischen Salon: die Botschafter Wolfgang Ischinger (Zweiter von rechts) und Marek Prawda mit Cornelia Pieper (rechts) und Moderatorin Kristin Marie Schwietzer.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist fast so, als säße er mit auf dem Podium beim ersten Diplomatischen Salon in der Leopoldina: Hans-Dietrich Genscher - sein Vermächtnis - ist quasi omnipräsent. Am Tag genau 36 Jahre nach dem Mauerfall darf Sonntagabend die Erinnerung an den früheren Außenminister nicht fehlen. Der FDP-Politiker gilt als einer der Architekten der Einheit, ein herausragender Diplomat war der 2016 verstorbene Hallenser sowieso.