Streit um neue Moschee in Halle-Neustadt Anonymes Ratsmitglied stimmt AfD zu - Sondersitzung wegen Moscheeneubau

Die AfD-Fraktion treibt den halleschen Stadtrat vor sich her. Jetzt soll es eine Sondersitzung des Plenums geben, wo über den Grundstücksverkauf für die neue Moschee in Neustadt abgestimmt werden soll.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 07.11.2025, 12:43
Der hallesche Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses.
Der hallesche Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Der Streit um den Moscheeneubau in Halle-Neustadt eskaliert auf der politischen Ebene. Mit einem bemerkenswerten Manöver und der Hilfe mindestens eines anonymen Mandatsträgers hat die AfD-Fraktion eine Sondersitzung des Stadtrates einberufen. Nun soll öffentlich über den Grundstücksverkauf an die islamische Gemeinde abgestimmt werden.