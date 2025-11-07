Die AfD-Fraktion treibt den halleschen Stadtrat vor sich her. Jetzt soll es eine Sondersitzung des Plenums geben, wo über den Grundstücksverkauf für die neue Moschee in Neustadt abgestimmt werden soll.

Halle (Saale)/MZ. - Der Streit um den Moscheeneubau in Halle-Neustadt eskaliert auf der politischen Ebene. Mit einem bemerkenswerten Manöver und der Hilfe mindestens eines anonymen Mandatsträgers hat die AfD-Fraktion eine Sondersitzung des Stadtrates einberufen. Nun soll öffentlich über den Grundstücksverkauf an die islamische Gemeinde abgestimmt werden.