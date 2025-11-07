Streit um neue Moschee in Halle-Neustadt Anonymes Ratsmitglied stimmt AfD zu - Sondersitzung wegen Moscheeneubau
Die AfD-Fraktion treibt den halleschen Stadtrat vor sich her. Jetzt soll es eine Sondersitzung des Plenums geben, wo über den Grundstücksverkauf für die neue Moschee in Neustadt abgestimmt werden soll.
Aktualisiert: 07.11.2025, 12:43
Halle (Saale)/MZ. - Der Streit um den Moscheeneubau in Halle-Neustadt eskaliert auf der politischen Ebene. Mit einem bemerkenswerten Manöver und der Hilfe mindestens eines anonymen Mandatsträgers hat die AfD-Fraktion eine Sondersitzung des Stadtrates einberufen. Nun soll öffentlich über den Grundstücksverkauf an die islamische Gemeinde abgestimmt werden.