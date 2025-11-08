Nichts fürchteten die Mächtigen der DDR mehr als ihre junge Generation. Als Staatsfeinde galten Blueser, Punks und Metalfans. Der Kampf gegen die eigene Jugend ging am Ende verloren.

Punks in Ostberlin, aufgenommen 1982 von einem Kamerateam aus dem Westen.

Halle/MZ. - Der Zirkus ist in der Stadt! Mitten auf der Einkaufsmeile in Halle stehen sie auch an diesem Nachmittag wieder. Die Haare sind mit Zuckerwasser und Rasierschaum zu Stacheln geklebt oder halb abrasiert und grell blondiert. In den Ohrläppchen hängen Sicherheitsnadeln, in den T-Shirts und Hosen klaffen Löcher. Eine fröhliche Runde Jugendlicher zwischen 15 und Anfang 20, viele tragen Anzug, andere Lederjacken. Aus einem Kassettenrekorder rumpelt Musik, es wird gelacht und Bier getrunken.