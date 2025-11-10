Vertrauen oder Rauswurf? Pro und Contra: Sollte sich der Hallesche FC von Robert Schröder trennen?
In einer Krisensitzung will der HFC Mitte der Woche entscheiden, ob Robert Schröder als Trainer weitermachen darf. Was für eine Zäsur spricht und was dagegen.
Halle/MZ. - Seit Wochen gibt es beim Halleschen FC eine Trainerdiskussion. Nach nur sechs Punkten aus den vergangenen neun Spielen findet in dieser Woche beim Fußball-Regionalligist ein Krisengipfel statt, auf dem es um die Zukunft von Robert Schröder geht. Die MZ wägt ab, was für und was gegen einen Verbleib des 37-Jährigen spricht.