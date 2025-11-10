In einer Krisensitzung will der HFC Mitte der Woche entscheiden, ob Robert Schröder als Trainer weitermachen darf. Was für eine Zäsur spricht und was dagegen.

Pro und Contra: Sollte sich der Hallesche FC von Robert Schröder trennen?

Halle/MZ. - Seit Wochen gibt es beim Halleschen FC eine Trainerdiskussion. Nach nur sechs Punkten aus den vergangenen neun Spielen findet in dieser Woche beim Fußball-Regionalligist ein Krisengipfel statt, auf dem es um die Zukunft von Robert Schröder geht. Die MZ wägt ab, was für und was gegen einen Verbleib des 37-Jährigen spricht.