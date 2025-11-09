In dieser Woche soll Trainer Robert Schröder die Entscheider des HFC von sich überzeugen. Mit welchen Gedanken geht Sportchef Daniel Meyer in die Gespräche?

Robert Schröder sei ein „sehr, sehr guter Trainer ist", sagt Daniel Meyer, dennoch ist offen, ob der 37-Jährige im Amt bleibt.

Halle/MZ. - Es gab im Juni einen Tag, an dem Robert Schröder beim Vorstand des Halleschen FC vorsprechen durfte. Damals ging es darum, ob der 37 Jahre alte Fußballcoach, zu jener Zeit im Hauptberuf Lehrer, die Entscheider des Klubs überzeugen kann, der richtige Mann für den Trainerposten beim Topklub der Regionalliga zu sein.