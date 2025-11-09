Vor dem Krisengipfel beim Halleschen FC Sucht Sportchef Meyer schon einen Nachfolger für Trainer Schröder?
In dieser Woche soll Trainer Robert Schröder die Entscheider des HFC von sich überzeugen. Mit welchen Gedanken geht Sportchef Daniel Meyer in die Gespräche?
09.11.2025, 16:30
Halle/MZ. - Es gab im Juni einen Tag, an dem Robert Schröder beim Vorstand des Halleschen FC vorsprechen durfte. Damals ging es darum, ob der 37 Jahre alte Fußballcoach, zu jener Zeit im Hauptberuf Lehrer, die Entscheider des Klubs überzeugen kann, der richtige Mann für den Trainerposten beim Topklub der Regionalliga zu sein.