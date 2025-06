So lief die Trainerfindung beim HFC ab

Halle/MZ - Plötzlich, so erzählt es Daniel Meyer, waren fünfeinhalb Stunden rum. Fünfeinhalb Stunden, in denen der Sportchef des Halleschen FC und Robert Schröder nur über Fußball gesprochen hatten. „Wir waren schnell tief in den Themen drin“, erzählt Meyer über den ersten Austausch mit dem Trainer, der nun die Verantwortung beim Regionalligisten trägt.