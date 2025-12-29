Nationaltorwart Marc-André ter Stegen muss mit Blick auf seine WM-Chancen eine wichtige Entscheidung treffen. Die sorgt nicht nur in Spanien für Gesprächsstoff.

Barcelona - Die Zukunft von Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen sorgt weiter für Spannung. Dem spanischen Nachrichtenportal „Sport“ zufolge soll der 33-Jährige vor einer Leihe vom FC Barcelona zum abstiegsgefährdeten Ligakonkurrenten FC Girona aus Katalonien stehen. Die gewöhnlich gut informierte Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtete derweil, dass ter Stegen fest entschlossen sei, in Barcelona zu bleiben und von dort aus weiter um einen Platz im deutschen Aufgebot für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu kämpfen.

Ter Stegen war im Sommer nach vielen Jahren als Nummer eins der Katalanen abgelöst und Neuzugang Joan García von Trainer Hansi Flick zum neuen Stammkeeper ernannt worden. Der deutsche Nationaltorwart, der im Juli am Rücken operiert worden war, hat in dieser Saison erst ein Pflichtspiel für Barça bestritten - vor knapp zwei Wochen im nationalen Pokal gegen CD Guadalajara (2:0).

Nagelsmann stellt Bedingung

Der frühere Mönchengladbacher Bundesliga-Keeper ter Stegen ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann eigentlich fest als Nummer eins für die WM im kommenden Sommer eingeplant - allerdings nur, wenn er im Club regelmäßig spielt. Ter Stegens Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2028.

Am Samstag steht für Spaniens Meister und Ex-Bundestrainer Flick das nächste Liga-Spiel bei Stadtrivale Espanyol Barcelona an. Am 7. Januar trifft Barça im Halbfinale des Supercups auf Athletic Bilbao.