Hauptgesellschafter Christian Zeidler hat kein Verständnis für die Kritik der MBC-Fans.

Leipzig/Weissenfels/MZ. - Besinnlichkeit? Nein, davon ist der Syntainics MBC in dieser Zeit zwischen Weihnachten und dem Beginn des neuen Jahres wahrlich weit entfernt. Nach der knappen 90:94-Niederlage am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die Niners Chemnitz steht am Dienstag (Beginn: 18.30 Uhr) ein schweres Auswärtsspiel in Bamberg an. Bereits am Sonnabend gastiert dann Jena zum nächsten Ost-Duell der Basketball-Bundesliga (BBL) in Weißenfels – und diesmal gibt es, so die Hoffnung der Fans des Syntainics MBC, auch wieder ein echtes Heimspiel.