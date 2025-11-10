Das freie Theater Aggregate entdeckt jetzt im WUK Theater Quartier am Holzplatz einen Vergessenen. Was aus Franz Richard Behrens trotz eines Welterfolgs am Ende geworden ist.

Schauspiel und Live-Musik: Astrid Kohlhoff und Alexander Ernst sind zusammen auf der Bühne.

Halle (Saale)/MZ. - Welch erstaunliches, widerspruchsvolles Leben, dem das freie Theater Aggregate jetzt im WUK Theater Quartier am Holzplatz in Halle eine dichte, künstlerisch überzeugende Performance widmet! Franz Richard Behrens heißt der Mann, um den es geht.