  4. Theater als Erinnerung: WUK in Halle: Brachwitzer Dichter trifft Stummfilmstar Asta Nielsen

Das freie Theater Aggregate entdeckt jetzt im WUK Theater Quartier am Holzplatz einen Vergessenen. Was aus Franz Richard Behrens trotz eines Welterfolgs am Ende geworden ist.

Von Andreas Montag 10.11.2025, 09:55
Schauspiel und Live-Musik: Astrid Kohlhoff und Alexander Ernst sind zusammen auf der Bühne.
Schauspiel und Live-Musik: Astrid Kohlhoff und Alexander Ernst sind zusammen auf der Bühne. (Foto: Hanna Löwenau)

Halle (Saale)/MZ. - Welch erstaunliches, widerspruchsvolles Leben, dem das freie Theater Aggregate jetzt im WUK Theater Quartier am Holzplatz in Halle eine dichte, künstlerisch überzeugende Performance widmet! Franz Richard Behrens heißt der Mann, um den es geht.