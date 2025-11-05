HFC-Sportchef Daniel Meyer fordert eine Reaktion gegen Babelsberg, Margarete Gerlach darf lebenslang kostenlos zur Pappel Beach, die Stadt stoppt den AfD-Plan, die Moschee zu torpedieren: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 5. November 2025, in Halle wichtig ist.

Das ist neu am Mittwoch in Halle:

7.19 Uhr – Rechte Buchmesse: Fünf Demos schon angemeldet

Am Samstag werden in Halle mehrere Demonstrationen gegen die als rechts geltende Buchmesse „Seitenwechsel“ erwartet. Die Polizei bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor.

Bereits fünf Demos gegen rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle angemeldet

7.01 Uhr – Sparvorschlag: Laternenfest ohne Peißnitzinsel

Die Stadt Halle muss Geld sparen. Auch das Laternenfest steht deshalb zur Debatte. Die Verwaltung hat Varianten vorgestellt, wie es aussehen würde, wenn man das Budget kürzt.

Stadt macht Sparvorschlag: Laternenfest bald ohne Peißnitzinsel?

Die Peißnitzinsel ist seit jeher ein Kernstück des Laternenfestes in Halle. In Zukunft könnte sich das ändern. (Foto: Jonas Nayda)

6.42 Uhr – Suche nach Atommüllendlager: Auch Region im Fokus

Auf der Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland werden auch mehrere Regionen in Sachsen-Anhalt als möglicherweise geeignete Standorte ausgewiesen. Wie aus der jüngsten Einschätzung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hervorgeht, gehören vier Gebiete – darunter eine relativ große Fläche zwischen Halle und Sangerhausen – zu den besonders geeigneten Gebieten, die die bisherigen Prüfschritte überstanden haben.

Suche nach Atommüllendlager: Vier Gebiete in Sachsen-Anhalt im Fokus

Im niedersächischen Gorleben sollte ein Atommüllendlager entstehen. Doch das ist vom Tisch. Es gibt aber weiter ein Zwischenlager für den radioaktiven Müll. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

6.25 Uhr – Jetzt redet HFC-Sportchef Daniel Meyer

Der HFC ist nach nur einem Sieg aus acht Spielen in der Regionalliga abgestürzt. Was Sportchef Meyer nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Hertha BSC II fordert.

"Wir brauchen jetzt Ergebnisse": HFC-Trainer Schröder muss gegen Babelsberg liefern - sonst droht das Aus

Daniel Meyer spricht von "brutaler Enttäuschung". (Foto: Matthias Koch)

0:1 hieß es am Sonntag vor 1.042 Fans, mehr als 500 davon aus Halle, im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz: Das Spiel des HFC bei Hertha BSC II gibt es hier in voller Länge zum Nachsehen.

6.25 Uhr – Lebenslang freier Eintritt in Pappel Beach

Von den kaputten Becken des alten Gemeindebads über den Aufbau des Pappelgrunds bis zur Wiedereröffnung des Pappel Beachs: Margarete Gerlach war immer dabei. Nun ehrt das Freibad die 90-Jährige für ihre lebenslange Treue und ihren Einsatz für die Geschichte des Ortes.

Pappel Beach: 90-jährige Margarete Gerlach wird Ehrenmitglied und erinnert sich an den Ursprung

Margarete Gerlach kennt das Bad seit Jahrzehnten. Florian Seber (r.) und sein Kollege John Witteborn würdigen das mit einer Ehrenmitgliedschaft. (Foto: Luisa König)

5.54 Uhr – AfD gestoppt: Kein Finanzausschuss am Freitag

Im Streit um den Neubau der Moschee in Halle-Neustadt gibt es die nächste Wendung. Die Stadtverwaltung greift durch und hat dem Vorstoß der AfD-Fraktion einen Riegel vorgeschoben, die den Bau verhindern wollte. Nun könnte es möglicherweise ganz schnell gehen.

Stadt verbietet AfD-Vorstoß zu Moschee in Neustadt - Kommt Grundstücksverkauf jetzt ganz schnell?

Blick auf das Islamische Kulturcenter Am Meeresbrunnen in Neustadt: Neben dem Gebäude soll ein Neubau entstehen. (Archivfoto: Denny Kleindienst)

