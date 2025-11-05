Halles Narren übernehmen am 11.11. wieder den Rathausschlüssel. Mit welcher Aktion sie für Aufsehen sorgen wollen und wie die Hallenser dabei mitmachen können.

Halles Karnevalisten sind startklar für die neue Saison. Am 11.11. geht es für das närrische Volk in die Fünfte Jahreszeit - mit der Übernahme des Rathausschlüssels und einer spannenden Stadtwette auf dem halleschen Markt.

Halle (Saale)/MZ. - Sonst herrscht an diesem Ort absolute Ruhe, doch ausnahmsweise durfte es im Lesesaal des Stadtarchivs in Halles Rathausstraße einen Nachmittag lang mal etwas lauter zugehen. Denn die Narren des Halle Saalekreis Karneval Verein (HSKV) waren zu Gast - und haben sich schon mal auf die neue Saison eingestimmt. Und die beginnt am 11. 11. gleich mit einem spektakulären Auftakt - einer zünftigen Stadtwette.