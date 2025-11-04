Der HFC ist nach nur einem Sieg aus acht Spielen in der Regionalliga abgestürzt. Was Sportchef Meyer nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Hertha BSC II fordert.

"Wir brauchen jetzt Ergebnisse": HFC-Trainer Schröder muss gegen Babelsberg liefern - sonst droht das Aus

Halle/MZ - In Krisenzeiten, speziell wenn sie einen Fußballverein erfasst haben, werden aus Alltäglichkeiten Nachrichten. Der Hallesche FC bereitet sich auf das Heimspiel gegen den SV Babelsberg am Freitag (19 Uhr/MZ.de) vor und Trainer Robert Schröder leitet die Einheiten.