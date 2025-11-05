Bislang wusste es keiner: In Kürze wird der Hauptbahnhof Halle wieder gesperrt, zum elften Mal seit 2016. Die MZ kennt die Details. Knifflig wird es durch die Baustelle am Busbahnhof.

Mittwoch war es ein Notfall. In Kürze fallen Züge am Hauptbahnhof Halle wieder wegen einer Sperrung aus.

Halle (Saale)/MZ. - Am Mittwoch strandeten zahlreiche Reisende im Hauptbahnhof Halle. Grund war ein Notarzteinsatz an der Berliner Brücke mit einer Sperrung der Strecke - Züge etwa Richtung Bitterfeld oder Eilenburg fielen aus, auch ICE waren betroffen. Der Notfall ist ein Vorgeschmack auf den nächsten großen Lockdown, der den Hauptbahnhof Halle in Kürze als wichtiges Drehkreuz in Mitteldeutschland betrifft. Und von dem bislang die Öffentlichkeit nichts weiß.