Von den kaputten Becken des alten Gemeindebads über den Aufbau des Pappelgrunds bis zur Wiedereröffnung des Pappel Beachs: Margarete Gerlach war immer dabei. Nun ehrt das Freibad die 90-Jährige für ihre lebenslange Treue und ihren Einsatz für die Geschichte des Ortes.

Pappel Beach: 90-jährige Margarete Gerlach wird Ehrenmitglied und erinnert sich an den Ursprung

Nach der Eröffnung 1968 war der Pappelgrund ein beliebtes Ausflugsziel. Heute ist er das wieder.

Teutschenthal/MZ. - Früher kam sie mit dem Handwagen und ihren drei Kindern zum Pappelgrund, später Seite an Seite mit ihrem Mann, jeden Tag, Sommer für Sommer. Heute, mit 90 Jahren, zieht Margarete Gerlach allein ihre zwei ruhigen Runden im Wasser - und das mit derselben Ausdauer wie eh und je. Nun wurde die Rentnerin aus Teutschenthal zum Ehrenmitglied des Pappel Beach ernannt – mit lebenslang kostenlosem Eintritt als Dank für Jahrzehnte voller Treue.