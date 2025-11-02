Der Hallesche FC zeigt auch gegen Hertha BSC II eine schwache Leistung und verliert durch ein Traumtor. Die Unruhe dürfte noch größer werden.

Krise wird immer größer: Der HFC verliert auch bei Hertha BSC II - Spiel in voller Länge hier

Berlin/MZ - Die Krise wird immer größer. Der Hallesche FC hat in der Fußball-Regionalliga auch bei der Reserve von Hertha BSC verloren. 0:1 hieß es am Sonntag vor 1.042 Fans, mehr als 500 davon aus Halle, im Berliner Stadion auf dem Wurfplatz. Nur fünf Punkte hat der HFC damit aus den vergangenen acht Spielen geholt. Die Fragezeichen rund um Trainer Robert Schröder werden damit immer größer.