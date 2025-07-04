Der Rückstand wächst: Der Hallesche FC kassiert ein 0:1 in Berlin. Das Spiel und die Reaktionen nach Abpfiff gibt’s als Relive hier.

Der Hallesche FC spielte am 2. November bei Hertha BSC II.

Magdeburg/DUR. – Zuletzt hatte der HFC das Topspiel gegen Lok Leipzig mit 2:4 verloren und lag bereits elf Punkte hinter Spitzenreiter Lok zurück. Nach zwölf Spielen war das noch keine Entscheidung, doch der HFC durfte sich kaum Ausrutscher erlauben – in Berlin gelang nun kein Punktgewinn.