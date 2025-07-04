weather regenschauer
  4. Live!: Hallescher FC trifft auf Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost

Aktualisiert: 24.10.2025, 18:07
Der Hallesche FC spielt am 24. Oktober gegen den 1. FC Lok Leipzig. Wir zeigen das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost ab 19 Uhr im Livestream.
Magdeburg/DUR – Es könnte schon die letzte Chance für den Halleschen FC im Aufstiegskampf sein: Heute muss ein Sieg gegen Spitzenreiter Lok Leipzig her. Das Spitzenduell am Freitagabend, 19 Uhr, mit Vor- und Nachberichterstattung gibt's hier live. Exklusiv im Digital-AboZugang jetzt sichern und live einschalten.