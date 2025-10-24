Die Rot-Weißen starten couragiert gegen den Tabellenführer und gehen verdient in Führung. Dann schlagen die Leipziger gewohnt effizient zurück. Warum am Ende wieder der Primus jubelte.

Niclas Stierlin und der HFC starteten stark in das Spitzenspiel gegen Lok. Am Ende jubelten aber wieder die Leipziger.

Halle/MZ - Für den Halleschen FC rückt der Aufstieg in die dritte Liga in immer weitere Ferne. Die Rot-Weißen unterlagen am Freitagabend im Topduell der Fußball-Regionalliga Spitzenreiter Lok Leipzig mit 2:4 (2:2) und haben nun bereits elf Punkte Rückstand auf den Vorjahresmeister. „Wir haben uns mehr erhofft und mehr erwartet und haben versucht alles zu geben. Die Niederlage ist ein scheiß Gefühl“, sage Fatlum Elezi frustriert nach Schlusspfiff.