Im Heimspiel gegen Babelsberg braucht der 37-Jährige wohl einen Sieg, um seinen Job als Trainer des Halleschen FC zu retten. Wie geht er damit um?

Halle/MZ. - Manchmal sind es die kleinen Dinge, von denen man sich große Wirkung erhofft. Beim Halleschen FC hat man in dieser Woche nicht nur auf dem Trainingsplatz versucht, gegen die Krise anzukämpfen, sondern auch in der Kabine. Um „Leben drin zu halten“, wie Robert Schröder es nennt, läuft dort inzwischen durchgehend Musik. „Wir wollen einfach, dass die Jungs in den Austausch kommen“, erklärt der Trainer.