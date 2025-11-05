Nach dem tödlichen Brand in der Südstadt in Halle ermitteln Experten im zerstörten Haus in der Linzer Straße. Ein 87-Jähriger starb, das Gebäude bleibt unbewohnbar. Wie es für den Eigentümer des Hauses jetzt weitergeht.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren: Was hat den dramatischen Brand in Halle ausgelöst?

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem verheerenden Großbrand in der Nacht zum Dienstag in der Linzer Straße in Halle laufen die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache auf Hochtouren. Am Mittwoch konnten die Ermittler das zerstörte Wohnhaus in der Südstadt erstmals nach dem Brand betreten.