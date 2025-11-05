Am Samstag werden in Halle mehrere Demonstrationen gegen die als rechts geltende Buchmesse „Seitenwechsel“ erwartet. Die Polizei bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor.

Bereits fünf Demos gegen rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle angemeldet

Zum AfD-Bundestagswahlkampfstart kam es im Januar 2025 ebenfalls zu großen Protesten an der Halle-Messe.

Halle (Saale)/MZ. - Im Zusammenhang mit der umstrittenen Buchmesse „Seitenwechsel“, die am kommenden Wochenende in Halle stattfinden soll, sind bei der Versammlungsbehörde insgesamt fünf Kundgebungen angemeldet worden. Das teilte die Polizeiinspektion Halle auf Anfrage mit.