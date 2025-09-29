Welche Auswirkungen hat es auf die Stadt Halle, wenn im November die neue Buchmesse „Seitenwechsel“ kommt? Könnte Halle möglicherweise sogar profitieren?

In der Halle Messe in Bruckdorf soll vom 8. bis 9. November die Messe „Seitenwechsel“ stattfinden.

Halle (Saale)/MZ. - Die neue Buchmesse „Seitenwechsel“ wirft in Halle ihre Schatten voraus. Während Kritiker der Veranstaltung vorwerfen, rechtsextremes Gedankengut zu verbreiten und dem Ruf der Stadt zu schaden, sehen Unterstützer in der Messe eine berechtigte und notwendige Plattform für Meinungsfreiheit. Doch welche Auswirkungen hat es auf Halle, wenn ab November jedes Jahr eine große Buchmesse mit tausenden Besuchern stattfindet?