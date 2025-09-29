weather wolkig
  4. Fußballcup der Grundschulen: Fußball verbindet: Girls-Cup bringt Schülerinnen aus der Region zusammen

„Girls-Cup“ in Jessen: Sieben Grundschulteams nehmen an dem Turnier teil. Warum sich ausgerechnet der Wind als der größte Gegner auf der Jahnsportanlage herausstellt.

Von Annette Schmidt 29.09.2025, 16:00
Gruppenfoto der sieben teilnehmenden Manschaften des „Girls-Cups“ 2025 in Jessen.
Jessen/MZ. - Selbst das mieseste Wetter kann echte Fußballerinnen nicht vom Spielen abhalten – das bewiesen die Spielerinnen der sieben Mannschaften beim diesjährigen „Girls-Cup“, der auf der Jahnsportanlage in Jessen ausgetragen wurde. Die Mädchen sind allesamt Schülerinnen der zweiten bis vierten Klassen aus verschiedenen Grundschulen im Jessener Land.