Fußballcup der Grundschulen Fußball verbindet: Girls-Cup bringt Schülerinnen aus der Region zusammen
„Girls-Cup“ in Jessen: Sieben Grundschulteams nehmen an dem Turnier teil. Warum sich ausgerechnet der Wind als der größte Gegner auf der Jahnsportanlage herausstellt.
29.09.2025, 16:00
Jessen/MZ. - Selbst das mieseste Wetter kann echte Fußballerinnen nicht vom Spielen abhalten – das bewiesen die Spielerinnen der sieben Mannschaften beim diesjährigen „Girls-Cup“, der auf der Jahnsportanlage in Jessen ausgetragen wurde. Die Mädchen sind allesamt Schülerinnen der zweiten bis vierten Klassen aus verschiedenen Grundschulen im Jessener Land.